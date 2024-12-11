كيف يتقدم صلاح على إدارة ليفربول في "سباق" تجديد العقد؟

شاهد ماذا فعل جمهور ليفربول مع محمد صلاح بعد مباراة جيرونا (صور)

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كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا في كرة القدم العالمية بشأن أزمة تجديد عقد الجناح المصري، محمد صلاح، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهى عقد صلاح في شهر يونيو من عام 2025، لذلك يحق له التفاوض والتعاقد مع أي نادي خلال فترة الانتقالات المقبلة، والمقرر لها شهر يناير "بعد 20 يوما".

وكشف مصدر "لمصراوي" أن صلاح يضع التجديد مع ليفربول أولوية عن الرحيل لأي فريق، لكن يُريد فعل هذا بشروطه التي وضعها على طاولة مجلس إدارة الريدز.

وأوضح المصدر أن نادي ليفربول دائما ما يُسرب معلومات للصحف الإنجليزية والتي تُفيد بأن النادي قدم بالفعل عقد جديد للاعب المصري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ووصفت الصحافة الإنجليزية ما يحدث بين صلاح وليفربول بـ "السباق"، حيث يضغط صلاح بتصريحاته عن مستقبله مع الفريق، والريدز يُسرب معلومات عن تقديم عقد جديد.

لكن محمد صلاح يتقدم حتى الآن في السباق، حيث ساهم بشكل كبير في صدارة ليفربول للدوري الإنجليزي بعد مرور 15 أسبوعا، ودوري أبطال أوروبا بعد 6 جولات.

وأكد صلاح تأهل ليفربول إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدف فوز الريدز على جيرونا في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وأدى تألق صلاح مع ليفربول منذ بداية الموسم إلى هتاف الجماهير ضد الإدارة في كل مباراة من أجل الاستجابة لطلبات صلاح وتجديد عقده.

يُكر أن مصدر "مصراوي" أكد أن اللاعب المصري تلقى عرضا للانضمام إلى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

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