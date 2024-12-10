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قبل مواجهة أتالانتا.. ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؟

07:59 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

ريال مدريد (1)

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كتب - محمد القرش:

يواجه العملاق الإسباني، ريال مدريد، شبح الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا مبكرا، بعد حصد 6 نقاط من 5 مواجهات.

ويتبقى لريال مدريد ثلاث مباريات من مرحلة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل فريق كارلو أنشيلوتي المركز 24 في جدول الترتيب (انتصاران وثلاث خسائر)، وهذا هو المركز الأخير الذي يمكنهم من خلاله الوصول إلى دور الـ16.

ومن خلال عمليات محاكاة متعددة، قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توقعًا في بداية الموسم لعدد النقاط التي ستكون ضرورية للتأهل إلى مرحلة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وهي من 7 إلى 8 نقاط.

وحال أراد ريال مدريد الذهاب مباشرة إلى دور الـ16 دون مواجهات تحسم التأهل، عليه أن يتواجد في المراكز الـ8 الأولى، لكنها تُعد مهمة صعبة يمكن أن تصل إلى المستحيل.

ووفقا لموقع "BeSoccer" فإن النادي الملكي يحتاج إلى 16 نقطة وهو أمر بعيد لأن الريال يمتلك 6 نقاط ويتبقى له 3 مواجهات بـ "9 نقاط"، لذلك فإن أقصى عدد نقاط يمكنهم الوصول له هو 15 نقطة.

وقبل بداية مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، يحتل فريق موناكو المركز الثامن برصيد 10 نقاط.

ترتيب أول 8 فرق في دوري أبطال أوروبا قبل بداية الجولة السادسة

1. ليفربول - 15 نقطة

2. إنتر ميلان - 13 نقطة

3. برشلونة - 12 نقطة

4. دورتموند - 12 نقطة

5. أتالانتا - 11 نقطة

6. ليفركوزن - 10 نقاط

7. أرسنال - 10 نقاط

8. موناكو - 10 نقاط

يُكر أن مباراة ريال مدريد وأتالانتا تُقام اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة على ملعب جويس.

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