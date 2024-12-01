فيورنتينا يعلن تطورات حالة إدواردو بوف بعد توقف قلبه

آخر تطورات حالة إدواردو بوف بعد توقف قلبه في مباراة الإنتر وفيورنتينا

كتبت - نهى خورشيد:

أعلن نادي فيورنتينا مساء اليوم الأحد تطورات الحالة الصحية للاعبه إدواردو بوف، الذي تعرض لفقدان وعي مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان بالدوري الإيطالي.

ونشر النادي بياناً رسمياً عبر "منصة إكس" أعلن من خلاله أن بوف يتلقى الرعاية في قسم العناية المركزة، حيث يخضع للتخدير والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة.

وأوضح البيان أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن حالة اللاعب الهيموديناميكية مستقرة، كما استبعدت الاختبارات القلبية والعصبية أي أضرار حادة في الجهاز العصبي المركزي أو الجهاز القلبي التنفسي.

وأتم البيان أنه من المقرر إعادة تقييم حالة اللاعب الصحية خلال الـ 24 ساعة القادمة لتحديد الخطوات العلاجية المقبلة.

وفي نفس السياق، أعرب رئيس نادي فيورنتينا روكو كوميسو، الذي يتابع الحالة من الولايات المتحدة عن دعمه الكامل للاعب قائلا: “نحن معك أنت فتى قوي يتمتع بشخصية عظيمة، نحن نتواصل مع عائلته خلال هذه اللحظات الصعبة".