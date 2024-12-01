آخر تطورات حالة إدواردو بوف بعد توقف قلبه في مباراة الإنتر وفيورنتينا

"لا يتوقف".. عمر مرموش يسجل هدف فرانكفورت الأول في مرمى هايدنهايم

كتبت - نهى خورشيد:

كشفت تقارير صحفية إيطالية مساء اليوم الأحد، عن آخر التطورات الصحية الخاصة بإدواردو بوف لاعب خط وسط فيورنتينا الإيطالي.

وبحسب التقارير الطبية الصادرة من مستشفى فلورنسا فأن إدواردو بوف، الذي تعرض لسقوط مفاجئ أثناء المباراة، في حالة يقظة ووعي ويتنفس بشكل مستقل دون الحاجة إلى أجهزة دعم طبي.

وكان بوف نقل بسيارة إسعاف مباشرة إلى المستشفى بعد توقف قلبه في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.