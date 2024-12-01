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لحظات صعبة.. سقوط لاعب فيورنتينا دون تدخل في مباراة إنتر ميلان (فيديو وصور)

07:42 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    خروج اللاعبين من الملعب
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    سقوط لاعب فيورنتينا (2)
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    سقوط لاعب فيورنتينا (1)
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    سقوط لاعب فيورنتينا (2)
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كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 15 من مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا التي أقيمت اليوم الأحد،ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، لحظات صعبة على اللاعبين والجماهير.

وسقط لاعب فيورنتينا، إدواردو بوفي، دون التدخل مع أي لاعب، مما أدى إلى تدخل الطاقم الطبي ونقله إلى المستشفى فورا.

وتم إيقاف مباراة فيورنتينا وإنتر في الدوري الإيطالي بشكل مؤقت وخروج اللاعبين من أرضية الملعب بعد سقوط زميلهم.

ووفقا لقناة "أبو طبي"، اتجه اللاعبين نحو المستشفى لمتابعة حالة إدواردو بوفي الخطيرة، واللاعب عاد للتنفس تحت الأجهزة لكنه غائب عن الوعي.

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إنتر ميلان الدوري الإيطالي إنتر ميلان وفيورنتينا إدواردو بوفي سقوط لاعب فيورنتينا
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