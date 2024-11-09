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"محادثات أولية".. تقارير تكشف موقف ليفربول من التعاقد مع عمر مرموش

07:23 م السبت 09 نوفمبر 2024
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    عمر مرموش
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    النجم المصري عمر مرموش
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 5 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني
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كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية اليوم السبت، عن وجود اهتمام من قبل فريق ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وذكرت صحيفة "fichajes" الإنجليزية، إن إدارة ليفربول تسعى لتقديم عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، لضم النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة ليفربول قامت بإجراء محادثات أولية مع نظيرتها بفرانكفورت، لضم عمر مرموش في الفترة المقبلة.

ويعيش عمر مرموش موسماً مميزاً رفقة فريق فرانكفورت، حيث تمكن من المساهمة في 22 هدفاً، بواقع تسجيل 13 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة، خلال 15 مباراة خاضهم في المسابقة.

وانضم عمر مرموش إلى فرانكفورت، في صيف 2023 بعد انتهاء تعاقده مع فريق فولفسبورج الألماني.

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