بينهم ميسي ومارادونا.. 40 صورة نادرة لأساطير كرة القدم

كتب - محمد القرش:

يعرف الجميع أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومارادونا وبيليه، بالإضافة إلى رونالدينيو وأدريانو وآريين روبن، من أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

ولكن كل هؤلاء لم يُعاصر الجيل الجديد بداياتهم الكروية مع أنديتهم الذين نشأوا فيها وأظهرتهم إلى العالم.

ولا يعرف الكثير من الجماهير أن كريستيانو رونالدو بدأ حياته الكروية في فريق أندورينها للشباب، قبل أن ينتقل إلى لشبونة في موسم 1998/99.

وحصل "مصراوي" على عدد من الصور من أرشيف الصحف الأوروبية، ترصد أسعد لحظات أساطير كرة القدم في صغرهم، نعرضها لكم أعلاه:

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