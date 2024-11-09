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بينهم ميسي ومارادونا.. 40 صورة نادرة لأساطير كرة القدم

06:26 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    نيمار مع بيليه (1)
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (5)
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (6)
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (4)
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (8)
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (9)
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (10)
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (1)
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (2)
  • عرض 40 صورة
    مارادونا (1)
  • عرض 40 صورة
    مارادونا (2)
  • عرض 40 صورة
    مارادونا (3)
  • عرض 40 صورة
    ميسي ومارادونا
  • عرض 40 صورة
    مارادونا (4)
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (7)
  • عرض 40 صورة
    مارادونا مع عائلته
  • عرض 40 صورة
    مارادونا (5)
  • عرض 40 صورة
    أدريانو
  • عرض 40 صورة
    نيمار دا سيلفا (3)
  • عرض 40 صورة
    إبراهيموفتش
  • عرض 40 صورة
    آريين روبين
  • عرض 40 صورة
    نيمار مع بيليه (2)
  • عرض 40 صورة
    ليونيل ميسي (1)
  • عرض 40 صورة
    ليونيل ميسي (3)
  • عرض 40 صورة
    ليونيل ميسي (2)
  • عرض 40 صورة
    رونالدو وبيبي
  • عرض 40 صورة
    ليونيل ميسي (4)
  • عرض 40 صورة
    كريتسيانو رونالدو مع سبورتنج لشبونة (1)
  • عرض 40 صورة
    رونالدو مع عائلته
  • عرض 40 صورة
    كريتسيانو رونالدو مع سبورتنج لشبونة (2)
  • عرض 40 صورة
    كريتسيانو رونالدو مع سبورتنج لشبونة (7)
  • عرض 40 صورة
    ليونيل ميسي (5)
  • عرض 40 صورة
    كريتسيانو رونالدو مع سبورتنج لشبونة (5)
  • عرض 40 صورة
    كريتسيانو رونالدو مع سبورتنج لشبونة (3)
  • عرض 40 صورة
    كريتسيانو رونالدو مع سبورتنج لشبونة (6)
  • عرض 40 صورة
    ليونيل ميسي (6)
  • عرض 40 صورة
    هنري ودروجبا يلعبان بلايستيشن 2
  • عرض 40 صورة
    كريتسيانو رونالدو مع سبورتنج لشبونة (4)
  • عرض 40 صورة
    رونالدو مع نادي أندورينها
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كتب - محمد القرش:

يعرف الجميع أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومارادونا وبيليه، بالإضافة إلى رونالدينيو وأدريانو وآريين روبن، من أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

ولكن كل هؤلاء لم يُعاصر الجيل الجديد بداياتهم الكروية مع أنديتهم الذين نشأوا فيها وأظهرتهم إلى العالم.

ولا يعرف الكثير من الجماهير أن كريستيانو رونالدو بدأ حياته الكروية في فريق أندورينها للشباب، قبل أن ينتقل إلى لشبونة في موسم 1998/99.

وحصل "مصراوي" على عدد من الصور من أرشيف الصحف الأوروبية، ترصد أسعد لحظات أساطير كرة القدم في صغرهم، نعرضها لكم أعلاه:

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ميسي نيمار مارادونا أساطير كرة القدم رونالدو هنري
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