حذاء لاعب يحسم جدلا تحكيميا في دوري أبطال أوروبا (صورة)

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة آيندهوفن وجيرونا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، جدلا تحكيميا، وبالتحديد في الدقيقة 16 من عمر المباراة، حينما سجل ريان فلامنغو هدفا لصالح آيندهوفن، عن طريق كرة رأسية من رمية تماس طويلة لماليك تيلمان.

وأثارت كرة الهدف جدلا واسعا، بشأن تجاوز تيلمان خط التماس، قبل رمي الكرة إلى منطقة الجزاء، مما تسبب في انتقادات إلى حكمي الساحة وغرفة تقنية الفيديو.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حقيقة تجاوز تيلمان لخط التماس، ونشرت عبر "إكس"، صورة دقيقة ظهر فيها أن مسامير الحذاء الخاص باللاعب كانت على الخط لحظة تنفيذ رمية التماس.

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