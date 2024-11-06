مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

حذاء لاعب يحسم جدلا تحكيميا في دوري أبطال أوروبا (صورة)

10:48 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة آيندهوفن وجيرونا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، جدلا تحكيميا، وبالتحديد في الدقيقة 16 من عمر المباراة، حينما سجل ريان فلامنغو هدفا لصالح آيندهوفن، عن طريق كرة رأسية من رمية تماس طويلة لماليك تيلمان.

وأثارت كرة الهدف جدلا واسعا، بشأن تجاوز تيلمان خط التماس، قبل رمي الكرة إلى منطقة الجزاء، مما تسبب في انتقادات إلى حكمي الساحة وغرفة تقنية الفيديو.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حقيقة تجاوز تيلمان لخط التماس، ونشرت عبر "إكس"، صورة دقيقة ظهر فيها أن مسامير الحذاء الخاص باللاعب كانت على الخط لحظة تنفيذ رمية التماس.

اقرأ أيضًا:

سقوط الريال والسيتي.. ماذا حدث في مباريات دوري أبطال أوروبا؟

0_1

دوري أبطال أوروبا مباراة آيندهوفن جيرونا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"من الاتحاد إلى الهلال".. مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)