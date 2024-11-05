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مفاجأة في ثلاثي المقدمة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

11:05 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

ترتيب الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز دراماتيكي من فولهام على برينتفورد أمس الاثنين.

وساعد فريق بورنموث منافسه ليفربول على الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي، عقب تحقيق المفاجأة والفوز على السيتي بثنائية مقابل هدف.

وحقق فريق نوتنجهام فورست مفاجأة بتواجده في المركز الثالث بجدول الترتيب بعد مرور 10 جولات من البريميرليج 2024/25

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة العاشرة

1.ليفربول - 25 نقطة

2.مانشستر سيتي - 23 نقطة

3.نوتنجهام فوريست - 19 نقطة

4.تشيلسي - 18 نقطة

5.آرسنال - 18 نقطة

6.أستون فيلا - 18 نقطة

7.توتنهام هوتسبير - 16 نقطة

8.برايتون - 16 نقطة

9.فولهام - 15 نقطة

10.بورنموث - 15 نقطة

11.نيوكاسل يونايتد - 15 نقطة

12.برينتفورد - 13 نقطة

13.مانشستر يونايتد - 12 نقطة

14.وست هام - 11 نقطة

15.ليستر سيتي - 10 نقاط

16.إيفرتون - 9 نقاط

17.كريستال بالاس - 7 نقاط

18.إبسويتش تاون - 5 نقاط

19.ساوثامبتون - 4 نقاط

20.ولفرهامبتون - 3 نقاط

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بمباراة برينتفورد وبورنموث.

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