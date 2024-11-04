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لمواجهة ميسي في مونديال الأندية.. نادي سعودي يسعى للتعاقد مع صلاح

09:09 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

يسعى نادي سعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، مستغلا تأزم مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع الريدز.

ووفقا لشبكة "توك سبورت" فإن نادي الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقبل كأس العالم للأندية 2025.

وأوضحت الشبكة أن رغبة الهلال في التعاقد مع صلاح بأقرب وقت، بسبب مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والتي تشهد تواجد نادي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.

وأكدت الشبكة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيسعى لإقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بنافذة انتقالات استثنائية تسبق كأس العالم للأندية.

ولذلك يمكنهم محاولة التوقيع مع صلاح في الفترة ما بين 1 و10 يونيو 2025، حيث ينتهي عقد اللاعب في نفس الشهر.

وأثار اللاعب المصري الخوف في نفوس مشجعي ليفربول، بعدما كتب منشورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكر فيه جماهير الريدز.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو 2025.

يُذكر أن نادي ليفربول رفض عرضًا ضخمًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد لضم الجناح في سبتمبر 2023.

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صلاح ليفربول الهلال كأس العالم للأندية الدوري السعودي
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