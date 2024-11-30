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أرسنال يكتسح وست هام بخماسية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

09:03 م السبت 30 نوفمبر 2024

فريق أرسنال

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كتب ـ محمد الميموني:

انتهى الشوط بين فريقي أرسنال أمام نظيره وست هام يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الـ 13 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز خماسية الجانرز حتى الأن في الشوط الأول كلا من، جابريل ماجاليس، لياندرو تروسارد، مارتن أوديجار، كاي هافرتيز وبوكايو ساكا.

وسجل ثنائية وست هام في اللقاء كلا من، أرون وان بيساكا وإيميرسون بالميري.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام، في المركز ال 14 برصيد 15 نقطة فقط

أرسنال وست هام الدوري الانجليزي
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