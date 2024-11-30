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"في مباراة لاس بالماس".. لامين يامال يرتدي حذاءً يحمل اسم أسطورة برشلونة

07:10 م السبت 30 نوفمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    لامين يامال في مباراة برشلونة ولاس بالماس
  • عرض 5 صورة
    لامين يامال
  • عرض 5 صورة
    لامين يامال
  • عرض 5 صورة
    لامين يامال
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كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق برشلونة الإسباني هزيمة مفاجأة من نظيره لاس بالماس، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت مباراة برشلونة أمام لاس بالماس، مشاركة اللاعب لامين يامال في الدقيقة 46 من عمر المباراة، بعدما بدأ اللقاء على مقاعد بدلاء فريقه.

وخلال جلوس يامال، على مقاعد بدلاء برشلونة أمام لاس بالماس، التقطت عدسات الكاميرات اللاعب وهو يرتدي حذاءً يحمل اسم نجم الفريق السابق ليونيل ميسي.

وشارك صاحب الـ 17 عاماً رفقة فريق برشلونة خلال الموسم الحالي، في 17 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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لامين يامال حذاء لامين يامال حذاء ميسي برشلونة
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