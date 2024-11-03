صدمة.. مصراوي يكشف آخر تطورات تجديد صلاح مع ليفربول

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - مراسل مصراوي:

شهدت الساعات الماضية انتشار عدد من التقارير الصحفية الأوروبية التي تشير إلى رحيل محمد صلاح عن ليفربول في فترة الانتقالات المقبلة.

وكشف مصدر داخل ليفربول لموقع "مصراوي" أن النجم المصري محمد صلاح رغبته الأولى هي الاستمرار مع ليفربول.

وأوضح المصدر أن هناك صدمة في تطورات التجديد، حيث تواصل ليفربول مع الثنائي، فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد، من أجل تجديد عقدهما، وهو ما لم يحدث مع صلاح حتى الآن.

وأكد المصدر أن إدارة ليفربول لم تتواصل مع صلاح نهائيا، بعد جلسة جمعتهما أول الموسم والتي قال فيها اللاعب جميع طلباته لتجديد عقده.

وساهم صلاح مع ليفربول في 16 هدفا (سجل 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة) بجميع المسابقات حتى الآن في موسم 2024/25.

الجدير بالذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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