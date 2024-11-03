"بعد موقف مهين".. فلومينينسي البرازيلي يفسخ عقد مارسيلو

كتب- محمد خيري:

قرر نادي فلومينينسي البرازيلي، اليوم السبت، فسخ تعاقده مع البرازيلي مارسيلو بالتراضي بين الطرفين بعد الخلاف الأخير الذي جمع اللاعب مع مدربه في مباراة غريميو.

وتعرض مارسيلو لموقف "مهين" في مباراة فلومينينسي أمام غريميو، التي انتهت بالتعادل 2-2 بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 89 عندما كان مارسيلو يستعد للدخول بديلا، فاقترب منه مدربه مانو مينيزيس ووضع يده على كتفيه في البداية بطريقة هادئة ودخل معه في محادثة، ولكن يبدو أن كلمات مارسيلو لم تعجب المدرب، ليقوم الأخير بدفعه وأمره بالعودة إلى دكة البدلاء وعدم النزول إلى أرض الملعب.

وأعلن نادي فلومينينسي اليوم السبت عن فسخ عقد مارسيلو بالتراضي، حيث قال، في بيان: "يعلن نادي فلومينينسي لكرة القدم ومارسيلو فييرا عن إنهاء العقد بالاتفاق المتبادل بين الطرفين".

وأضاف: "لا تزال الروابط المؤسسية والعاطفية بين فلومينينسي ومارسيلو قائمة.. تم تخليد اسمه الرياضي مؤخرا في الملعب".

وأتم تصريحاته: "يتقدم فلومينينسي بالشكر لمارسيلو.. وسيواصل، كما هو الحال دائما، دعم نجاحه في جميع تحدياته".

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