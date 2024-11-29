5 مواجهات نارية.. أبرز مباريات الدوري الإنجليزي في شهر ديسمبر

كتب - محمد القرش:

تبقى يوما واحدا على انتهاء شهر نوفمبر 12، ويبدأ شهر جديد مليء بالمواجهات النارية في الدوري الإنجليزي قبل بداية عام 2025.

ويبدأ شهر ديسمبر بمباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، التي تقام يوم 1 في تمام الساعة السادسة مساء بالجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

ويشهد يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، قمة أخرى بين مانشستر يونايتد وأرسنال في تمام الساعة 10.15 مساء بالجولة الرابعة عشر.

وفي الجولة الخامسة عشر، يستضيف توتنهام هوتسبر نظيره تشيلسي في تمام الساعة 6.30 مساء يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر.

وفي ديربي مانشستر يستضيف السيتي منافسه اليونايتد يوم الأحد 15 ديسمبر، في تمام الساعة 6.30 بالجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويعود ليفربول ليخوض مباراة قمة جديدة عندما يحل ضيفا على توتنهام في الجولة 17، المقرر لها يوم الأحد 22 ديسمبر في تمام الساعة 6.30 مساء.

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