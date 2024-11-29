محمد صلاح يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست"
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتبت-هند عواد:
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، عن الموسم الماضي.
ويغيب عن القائمة المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فيما تضم القائمة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.
وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:
داني كارفاخال (إسبانيا)، لاعب ريال مدريد
إرلينج هالاند (النرويج)، لاعب مانشستر سيتي
فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، لاعب ريال مدريد
فلوريان فيرتز (ألمانيا)، لاعب باير ليفركوزن
جود بيلينجهام (إنجلترا)، لاعب ريال مدريد
كيليان مبابي (فرنسا)، لاعب باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد السابق
لامين يامال (إسبانيا)، لاعب برشلونة
ليونيل ميسي (الأرجنتين)، لاعب إنتر ميامي
رودري (إسبانيا)، لاعب مانشستر سيتي
توني كروس (ألمانيا)، لاعب ريال مدريد المعتزل
فينيسيوس جونيور (البرازيل)، لاعب ريال مدريد
اقرأ أيضًا:
"هدف وأسيست في 69 دقيقة".. تقييم عمر مرموش ضد ميتيلاند الدنماركي
فيديو قد يعجبك: