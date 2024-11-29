"هدف وأسيست في 69 دقيقة".. تقييم عمر مرموش ضد ميتيلاند الدنماركي

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"تسديدتان على المرمى وتسبب في هدف".. ماذا قدم محمد عبد المنعم ضد جلاسكو

كتبت-هند عواد:

ساهم المحترف المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني، في تحقيق الفوز لفريقه على حساب ميتيلاند الدنماركي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الخامسة الدوري الأوروبي.

ولعب عمر مرموش 69 دقيقة من عمر المباراة، سجل خلالهم الهدف الأول وصنع الهدف الثاني وحصل على تقييم 7.7، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاء تقييم عمر مرموش في المباراة كالآتي:

لعب 69 دقيقة من المباراة

سجل هدفا

صنع هدفا

1 تسديد على المرمى

1 تسديد خارج المرمى

منع التسديد 3 مرات

1 فرصة محققة ضائعة

لمس الكرة 48 مرة

15/20 تمريرات صحيحة بنسبة 75%

0 أخطاء

4/10 فوز بالالتحامات الأرضية

0 فوز بالالتحامات الهوائية