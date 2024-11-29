هل صلاح أهدر ركلة الجزاء بسبب أزمة عقده؟.. مدرب ليفربول يُجيب
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كتب - محمد القرش:
شهدت مباراة فوز ليفربول على ريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الدقيقة 70.
وأوضح مدرب ليفربول، آرني سلوت، إذا كان ضياع ركلة الجزاء بسبب تشتت صلاح بأزمة تجديد عقده.
وقال سلوت في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو": "ركلة الجزاء التي أهدرها محمد صلاح لم تكن بسبب تشتته وأزمة تجديد عقده".
وأوضح المدرب الهولندي: "الأمر لم يكن كذلك، ومن الممكن أن تضيع ركلة الجزاء، وهذا لا يعني أن مو منشغل بمحادثات العقد".
الجدير بالذكر أن ليفربول فاز على ريال مدريد بهدفين دون رد يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.
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