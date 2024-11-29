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هل صلاح أهدر ركلة الجزاء بسبب أزمة عقده؟.. مدرب ليفربول يُجيب

10:45 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    حسرة صلاح بعد ضياع ركلة الجزاء (2)
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    آرني سلوت في أول لقاء له مع ليفربول (4)
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    صلاح يسدد ركلة جزاء
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    آرني سلوت في أول لقاء له مع ليفربول (1)
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    رد فعل محمد صلاح بعد إهدار ركلة الجزاء ضد ريال مدريد_3
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    آرني سلوت
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    محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام ميلان موسم 2021 بدوري أبطال أوروبا
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    محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام ميلان الإيطالي مومس 2023-2024
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة فوز ليفربول على ريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، إهدار محمد صلاح لركلة جزاء في الدقيقة 70.

وأوضح مدرب ليفربول، آرني سلوت، إذا كان ضياع ركلة الجزاء بسبب تشتت صلاح بأزمة تجديد عقده.

وقال سلوت في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو": "ركلة الجزاء التي أهدرها محمد صلاح لم تكن بسبب تشتته وأزمة تجديد عقده".

وأوضح المدرب الهولندي: "الأمر لم يكن كذلك، ومن الممكن أن تضيع ركلة الجزاء، وهذا لا يعني أن مو منشغل بمحادثات العقد".

الجدير بالذكر أن ليفربول فاز على ريال مدريد بهدفين دون رد يوم الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

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