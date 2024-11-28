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جاريث بيل عن تصريحات صلاح: "يريد الحصول على أموال أكثر"

04:33 م الخميس 28 نوفمبر 2024

محمد صلاح لاعب ليفربول

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كتبت-هند عواد:

تحدث جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، عن إهدار محمد صلاح لاعب ليفربول لركلة جزاء في مباراة أمس، بدوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مستقبله مع الريدز.

وكان صلاح تحدث في وقت سابق، عن احتمالية رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، لعدم تقديم أي عرض له.

وقال بيل في تصريحات عبر شبكة TNT بعد مباراة ليفربول وريال مدريد: "محمد صلاح أهدر ركلة جزاء مثل كيليان مبابي، لكن لأن ليفربول فاز، لا أحد سيتحدث عن ذلك، يتعين علينا التحلي بالصبر مع مبابي".

وأضاف: "الجدل بعد تصريحات صلاح حول تجديد عقده؟ لا أعتقد أن هذا يؤثر على أي لاعب، الأمور ستكون مع وكيله، لأكون صادقا، أشعر أن صلاح يثير الضجيج فقط لمحاولة الحصول على المزيد من المال".

"احتمالات رحيلي أكبر".. صلاح يطلق تصريحات نارية بشأن مستقبله مع ليفربول

محمد صلاح لاعب ريال مدريد ليفربول ريال مدريد
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