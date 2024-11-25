لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

وست هام يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

العين

- -
16:00

أهلي جدة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة

- -
18:00

النصر

الدوري الإيطالي

إمبولي

- -
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

فينيزيا

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"احتمالات رحيلي أكبر".. صلاح يطلق تصريحات نارية بشأن مستقبله مع ليفربول

12:01 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح وأسرته
  • عرض 12 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب ليفربول، محمد صلاح، عن نسب رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه أقرب للرحيل عن البقاء.

وقال صلاح في تصريحات عبر "ذا أثلتيك": "لم أتلق أي عروض حتى الآن من أجل تجديد عقدي، واحتمالات رحيلي أصبحت أكبر من البقاء".

وأضاف: "قضيت وقتا كبيرا داخل جدران ليفربول ولا يوجد ناد مثله، لكن الأمر ليس بيدي، حيث وصلنا شهر ديسمبر ولا أعلم شئ عن مستقبلي مع الفريق".

واوضح: "لن أعتزل قريبا، أنا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول حصد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا أيضًا، لكن أشعر بخيبة أمل".

وعن عروض الدوري السعودي، أردف: "لا أريد الحديث عن ذلك الآن، أنا محترف وأركز مع الفريق، ويمكن للجميع رؤية كل ذلك".

واختتم: "أحاول الآن الاستمتاع بكرة القدم واللعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة، وأبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي".

الجدير بالذكر أن صلاح قاد ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين، بعدما سجل هدفين في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا:

أرقام تاريخية.. ماذا قدم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي تصريحات صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟