"احتمالات رحيلي أكبر".. صلاح يطلق تصريحات نارية بشأن مستقبله مع ليفربول

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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب ليفربول، محمد صلاح، عن نسب رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه أقرب للرحيل عن البقاء.

وقال صلاح في تصريحات عبر "ذا أثلتيك": "لم أتلق أي عروض حتى الآن من أجل تجديد عقدي، واحتمالات رحيلي أصبحت أكبر من البقاء".

وأضاف: "قضيت وقتا كبيرا داخل جدران ليفربول ولا يوجد ناد مثله، لكن الأمر ليس بيدي، حيث وصلنا شهر ديسمبر ولا أعلم شئ عن مستقبلي مع الفريق".

واوضح: "لن أعتزل قريبا، أنا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول حصد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا أيضًا، لكن أشعر بخيبة أمل".

وعن عروض الدوري السعودي، أردف: "لا أريد الحديث عن ذلك الآن، أنا محترف وأركز مع الفريق، ويمكن للجميع رؤية كل ذلك".

واختتم: "أحاول الآن الاستمتاع بكرة القدم واللعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة، وأبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي".

الجدير بالذكر أن صلاح قاد ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين، بعدما سجل هدفين في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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