تمريرة من نجل سواريز.. تياجو ميسي يبدأ رحلته في كرة القدم

كتبت-هند عواد:

بدأ تياجو ميسي نجل أسطورة الأرجنتين، مسيرته في كرة القدم، بخوض مباراته الأولى مع فريق الشباب في إنتر ميامي، وذلك في كأس نيويلز المقام في الأرجنتين.

وارتدى تياجو ميسي، البالغ من العمر 12 عاما، القميص الشهير رقم 10 الذي كان يحمله والده، ولعب تمريرة، بعدما تم لعب الكرة إليه خارج منطقة الجزاء، وقام بتمرير الكرة من اللمسة الأولى بشكل رائع إلى زميله في الفريق، الذي راوغ أحد لاعبي الخصم قبل أن يطلق الكرة بعيدًا عن المرمى.

وكان الغريب في هذا اللقاء، ان صديقه في الفريق هو بنيامين سواريز نجل لويس سواريز لاعب برشلونة السابق.

ونجح بنيامين نجل لويس سواريز من تسجيل هدف في المباراة، فيما صنع تياجو هدفا في اللقاء.

وشاهدت انتونيلا زوجة ميسي، المباراة من المدرجات، حيث واجه إنتر ميامي فريق نيويلز أولد بويز، وهو الفريق الذي نشأ فيه ميسي عندما كان شابًا.