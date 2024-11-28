لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

الكمار

- -
19:45

جالاتا سراي

الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

جليمت

جميع المباريات

إعلان

تمريرة من نجل سواريز.. تياجو ميسي يبدأ رحلته في كرة القدم

07:00 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تياجو نجل ميسي يلعب أولى مبارياته مع إنتر ميامي
  • عرض 4 صورة
    انتونيلا زوجة ميسي تشاهد أول مباراة لنجلها (1)
  • عرض 4 صورة
    انتونيلا زوجة ميسي تشاهد أول مباراة لنجلها (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

بدأ تياجو ميسي نجل أسطورة الأرجنتين، مسيرته في كرة القدم، بخوض مباراته الأولى مع فريق الشباب في إنتر ميامي، وذلك في كأس نيويلز المقام في الأرجنتين.

وارتدى تياجو ميسي، البالغ من العمر 12 عاما، القميص الشهير رقم 10 الذي كان يحمله والده، ولعب تمريرة، بعدما تم لعب الكرة إليه خارج منطقة الجزاء، وقام بتمرير الكرة من اللمسة الأولى بشكل رائع إلى زميله في الفريق، الذي راوغ أحد لاعبي الخصم قبل أن يطلق الكرة بعيدًا عن المرمى.

وكان الغريب في هذا اللقاء، ان صديقه في الفريق هو بنيامين سواريز نجل لويس سواريز لاعب برشلونة السابق.

ونجح بنيامين نجل لويس سواريز من تسجيل هدف في المباراة، فيما صنع تياجو هدفا في اللقاء.

وشاهدت انتونيلا زوجة ميسي، المباراة من المدرجات، حيث واجه إنتر ميامي فريق نيويلز أولد بويز، وهو الفريق الذي نشأ فيه ميسي عندما كان شابًا.

ميسي الأرجنتين إنتر ميامي كأس نيويلز تياجو ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رد فعل زوجة محمد صلاح وابنته بعد اهداره ركلة الجزاء أمام ريال مدريد

إعلان

إعلان

بعد توقف امتد لبضعة ساعات.. عودة خدمات إنستاباي بصورة طبيعية