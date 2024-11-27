فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر كونيا لاعب ولفرهامبتون

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب ولفرهامبتون، ماتيوس كونيا، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.2 مليون جنيه إسترليني

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 8 مليون جنيه إسترليني

جيمس ماديسون (توتنهام) 7.6 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جورجينيو (أرسنال) 4.7 مليون جنيه إسترليني

إيان ماتسن (أستون فيلا) 4.6 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 9.1 مليون جنيه إسترليني

مارتن دوبرافكا (نيوكاسل) 4.2 مليون جنيه إسترليني

ماكسويل كورنيت (ساوثامبتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني