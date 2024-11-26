خماسية أرسنال وسداسية أتلتيكو.. ماذا حدث في مباريات دوري أبطال أوروبا؟

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، حيث شهدت الكثير من الندية والأهداف والإثارة.

وفاز أرسنال على منافسه سبورتينج لشبونة بخماسية مقابل هدف، بينما تعادل فينورد مع مانشستر سيتي بعد التأخر بـ3 أهداف.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

أتلتيكو مدريد ضد سبارتا براج - (6-0)

ميلان ضد براتيسلافا - (3-2)

أرسنال ضد لشبونة - (5-1)

برشلونة ضد بريست - (3-0)

مانشستر سيت ضد فينورد - (3-3)

ليفركوزن ضد سالزبورج - (5-0)

أتالانتا ضد يانج بويز - (6-1)

بايرن ميونخ ضد باريس - (1-0)

إنتر ميلان ضد لايبزيج - (1-0)