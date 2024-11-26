الاهلي يفتتح مجموعات دوري أبطال أفريقيا برباعية أمام أستاد أبيدجان
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متابعة - محمد القرش:
تصوير - أسامة عبد النبي
فاز النادي الأهلي على نظيره استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولي من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
سجل محمود كهربا هدفين، ومحمد مجدي أفشة هدف، وحسين الشحات هدف.
تشكيل الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.
خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.
ملخص شوط المباراة الأول
تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر لكن يتصدى لها دفاعات أبيدجان في الدقيقة 6
محود كهربا يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 14
محمد مجدي أفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21
⚽️🔥 مجدي أفشة يعزز تقدم الأهلي المصري#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFChampionsLeague pic.twitter.com/hBuEKcD6XV
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
تسديدة قوية من لاعب أبيدجان لكن تمر بجانب مرمى الأهلي في الدقيقة 23
حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 26
⚽️🔥 حسين الشحات يضيف الهدف الثالث لصالح الأهلي#دوري_أبطال_أفريقيا#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/VILju9lFnc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
فريق استاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 30
⚽️🔥 كاسوم كوني يقلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لفريق ستاد أبيدجان برأسية متقنة#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/Mfi756olAw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024
كهربا يهدر هدفا محققا في الدقيقة 35
خطأ لصالح الأهلي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37
انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي
ملخض شوط المباراة الثاني
كهربا يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 48
تسديدة من أفشة لكن علت العارضة في الدقيقة 52
روجر أسالي يسجل هدف استاد أبيدجان الثاني في الدقيقة 55
تسديدة قوية من لاعب أبيدجان لكن يتصدى لها القائم الأيسر للشناوي في الدقيقة 66
دخول رضا سليم وبيرسي تاو وكوكا وخروج أفشة وحسين الشحات وكهربا في الدقيقة 75
دخول عمر الساعي وكريم الدبيس بدلا من أكرم توفيق ويحيى عطية الله في الدقيقة 83
بطاقة صفرا لعمر الساعي في الدقيقة 84
حكم المباراة يشهر 4 دقائق وقت بدلا من ضائع
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