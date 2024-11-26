الاهلي يفتتح مجموعات دوري أبطال أفريقيا برباعية أمام أستاد أبيدجان

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بعد فوز الأهلي.. ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

متابعة - محمد القرش:

تصوير - أسامة عبد النبي

فاز النادي الأهلي على نظيره استاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولي من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمود كهربا هدفين، ومحمد مجدي أفشة هدف، وحسين الشحات هدف.

تشكيل الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

ملخص شوط المباراة الأول

تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر لكن يتصدى لها دفاعات أبيدجان في الدقيقة 6

محود كهربا يسجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 14

محمد مجدي أفشة يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 21

تسديدة قوية من لاعب أبيدجان لكن تمر بجانب مرمى الأهلي في الدقيقة 23

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 26

فريق استاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في الدقيقة 30

⚽️🔥 كاسوم كوني يقلص الفارق بإحرازه الهدف الأول لفريق ستاد أبيدجان برأسية متقنة#دوري_أبطال_أفريقيا | #الأهلي_ستاد_أبيدجان#CAFChampionsLeague pic.twitter.com/Mfi756olAw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2024

كهربا يهدر هدفا محققا في الدقيقة 35

خطأ لصالح الأهلي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الأهلي

ملخض شوط المباراة الثاني

كهربا يسجل هدف الأهلي الرابع في الدقيقة 48

تسديدة من أفشة لكن علت العارضة في الدقيقة 52

روجر أسالي يسجل هدف استاد أبيدجان الثاني في الدقيقة 55

تسديدة قوية من لاعب أبيدجان لكن يتصدى لها القائم الأيسر للشناوي في الدقيقة 66

دخول رضا سليم وبيرسي تاو وكوكا وخروج أفشة وحسين الشحات وكهربا في الدقيقة 75

دخول عمر الساعي وكريم الدبيس بدلا من أكرم توفيق ويحيى عطية الله في الدقيقة 83

بطاقة صفرا لعمر الساعي في الدقيقة 84

حكم المباراة يشهر 4 دقائق وقت بدلا من ضائع