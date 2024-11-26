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انقسام داخل برشلونة بخصوص محمد صلاح

02:50 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 5 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي والمذيع في راديو ماركا الإسباني ألبرت فيرنانديز عن وجود انقسام داخل مجلس إدارة برشلونة بخصوص فكرة التعاقد مع محمد صلاح بعد نهاية تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/2025.

وأوضح الصحفي الإسباني عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أن البعض داخل النادي يرى أن صلاح صفقة استراتيجية كونه لاعبًا كبيرًا والتعاقد معه سيكون بشكل حر، في المقابل يرى آخرون أن النجم المصري مركزه يتشابه مع نجم الفريق الصاعد لامين يامال.

وقال محمد صلاح في تصريحات عقب مباراة ساوثهامبتون عبر منصة"ذا أثلتيك": "لم أتلق أي عروض حتى الآن لتجديد عقدي، واحتمالات رحيلي أصبحت أكبر من البقاء".

وأضاف صلاح: "قضيت وقتًا كبيرًا داخل جدران ليفربول ولا يوجد ناد مثله، لكن الأمر ليس بيدي، حيث وصلنا شهر ديسمبر ولا أعلم شئ عن مستقبلي مع الفريق ولن أعتزل قريبًا، أنا ألعب فقط وأركز على الموسم وأحاول حصد الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا أيضًا، لكن أشعر بخيبة أمل".

وعن عروض الدوري السعودي، أردف: "لا أريد الحديث عن ذلك الآن، أنا محترف وأركز مع الفريق، ويمكن للجميع رؤية كل ذلك".

واختتم: "أحاول الآن الاستمتاع بكرة القدم واللعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة، وأبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي".

صاحب الـ 32 عاماً شارك بقميص ليفربول في الموسم الجاري 2024/25 بـ 18 مباراة سجل خلالهم 12 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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