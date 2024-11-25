"حفل الكرة الذهبية زاد الغموض".. 5 صور تكشف غموض فينيسوس وصديقته الجديدة

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ارتبط اسم النجم البرازيلي لفريق ريال مدريد الإسباني فينيسوس جونيور بعارضة الأزياء والفنانة الفنزويلية كورينا سميث بعدما ظهرت معه بحفل بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وانقسمت التقارير الصحفية حينها حول انفصال فينيسوس عن صديقته ماريا جوليا مازالي المرتبط بها منذ عام 2019؛ إذ ذكرت هذه التقارير أنها ستظهر معه بحفل الكرة الذهبية مما سينفي علاقته العاطفية بكورينا.

ولكن لم يحضر فينيسوس الحفل بعد قرار ريال مدريد مقاطعة الحفلة لخسارة النجم البرازيلي الكرة الذهبية مما زاد الشكوك حول من هي صديقته الحالية.

ولكن اللقطات التي ظهرت للاعب صاحب الـ 24 عاماً مع عارضة الأزياء الفنزويلية أثارت الشكوك حول علاقتهما.

ويمكنكم مشاهدة اللقطات بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

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