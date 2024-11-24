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"شيخ الحروب".. الحساب الرسمي لفريق ليفربول يشيد بأداء محمد صلاح

10:24 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح نجم ليفربول
  • عرض 10 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    النجم المصري محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

أشاد الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح، رفقة الفريق في مختلف البطولات.

وكان محمد صلاح، تمكن من تسجيل هدفين في فوز ليفربول على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة للنجم المصري تحمل 100 هدف خارج الديار، معلقاً عليها: "شيخ الحروب وكهلها وفتاها".

وتمكن محمد صلاح بتسجيله ثنائية في مباراة الريدز اليوم أمام ساوثهامبتون، في الوصول إلى 100 هدف خارج الأنفيلد، كما أصبح ثاني هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف وبفارق هدفين عن إيرلينج هالاند صاحب المركز الأول برصيد 12 هدفاً.

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