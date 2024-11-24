أول رد فعل لمحمد صلاح بعد تسجيله هدفين اليوم والجمهور يعلق

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كتب - يوسف محمد:

أشاد الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح، رفقة الفريق في مختلف البطولات.

وكان محمد صلاح، تمكن من تسجيل هدفين في فوز ليفربول على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 12 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة للنجم المصري تحمل 100 هدف خارج الديار، معلقاً عليها: "شيخ الحروب وكهلها وفتاها".

وتمكن محمد صلاح بتسجيله ثنائية في مباراة الريدز اليوم أمام ساوثهامبتون، في الوصول إلى 100 هدف خارج الأنفيلد، كما أصبح ثاني هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف وبفارق هدفين عن إيرلينج هالاند صاحب المركز الأول برصيد 12 هدفاً.

شيخ الحروب وكهلها وفتاها 💯 pic.twitter.com/pJxavXUI3k — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 24, 2024

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