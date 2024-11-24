"ليس هجومًا شخصيًا".. مهاجم واتفورد السابق: محمد صلاح ليس لاعبًا عالميًا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مهاجم واتفورد الإنجليزي السابق، تروي ديني، إنه يرى أن النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح ليس لاعبًا عالميًا.

وأضاف ديني في تصريحات أوردتها عنه صحيفة "صن" البريطانية اليوم الأحد:"ليس هجومًا شخصيًا على صلاح ولكن اسمحو لي أن أوضح الأمر، لقد واجهت صلاح كثيرًا وأعلم مدى جودته ولكنه ليس من الطراز العالمي حاليًا وكذلك الفرنسي مبابي لاعب ريال مدريد".

وأضاف مهاجم واتفورد:"صلاح لديه أرقام تهديفية لا تصدق وهو جناح رائع ولكن حين تسألني هل هو من طراز عالمي ستكون الإجابة لا وهي الإجابة التي ستكون أيضًا بالنسبة لمبابي".

وأتم اللاعب الذي اعتزل الكرة بعد نهاية موسم 23/24 فورست جرين الإنجليزي تصريحاته بالتنويه إلى أن ثنائي ليفربول فان ديك وأليسون لاعبين من طراز عالمي وكذلك ثنائي مانشستر سيتي رودري وهالاند بجانب فينيسيوس مع ريال مدريد ـ من وجهة نظره ـ.

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