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هدف بوكيا ساكا في مرمى نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي (فيديو)

07:23 م السبت 23 نوفمبر 2024

بوكايو ساكا لاعب الأرسنال

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كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم منتخب إنجلترا و أرسنال بوكيا ساكا، الهدف الأول في الدقيقة الـ15 من عمر المباراة

ويلتقي اليوم آرسنال ضد نظيره نوتينغهام ضمن منافسات الجولة الـ الثانيه عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

والجدير بالذكر أن أرسنال في الترتيب الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة.

بوكيا ساكا منتخب إنجلترا أرسنال نوتينغهام الدوري الإنجليزي
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