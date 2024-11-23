هدف بوكيا ساكا في مرمى نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم منتخب إنجلترا و أرسنال بوكيا ساكا، الهدف الأول في الدقيقة الـ15 من عمر المباراة

ويلتقي اليوم آرسنال ضد نظيره نوتينغهام ضمن منافسات الجولة الـ الثانيه عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

والجدير بالذكر أن أرسنال في الترتيب الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة.