هدف بوكيا ساكا في مرمى نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي (فيديو)
كتب ـ محمد الميموني:
سجل نجم منتخب إنجلترا و أرسنال بوكيا ساكا، الهدف الأول في الدقيقة الـ15 من عمر المباراة
ويلتقي اليوم آرسنال ضد نظيره نوتينغهام ضمن منافسات الجولة الـ الثانيه عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
والجدير بالذكر أن أرسنال في الترتيب الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة.
هدف ارسنال الاول كامل - استمتع عزيزي المتابع
جورجينهو - اوديغارد - ساكا ، هدف متكامل👏🏻 pic.twitter.com/v08RcZPNbc
— خالد (@KT_AFC3) November 23, 2024
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