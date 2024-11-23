سباعية منتخب مصر في ليبيا تؤمن التأهل إلى أمم إفريقيا للناشئين (فيديوهات)

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ضد ليبيا التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا.

وفاز الفراعنة على المنتخب الليبي بسباعية مقابل هدف، ليضمن منتخب مصر التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأإفريقية 2025.

,أحرز أهداف منتخب مصر حمزة عبدالكريم (هدفين)، ومحمد حمد (هدفين) وبلال عطية (هاتريك).

ودخل المدرب أحمد الكأس بالتشكيل التالي:

عمر عبد العزيز - حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - أدم محمد - محمد البنداري - عمر العدوي - كريم جمعة - محمد حمد - أنس رشدي - حمزة عبد الكريم.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على ليبيا من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد الهزيمة من المغرب، والفوز على الجزائر وتونس.

هدف منتخب مصر الأول

هدف منتخب مصر الثاني

هدف منتخب مصر الثالث

هدف منتخب مصر الرابع

هدف منتخب مصر الخامس

هدف منتخب ليبيا الأول

هدف منتخب مصر السادس

هدف منتخب مصر السابع