فانتازي.. ارتفاع سعر محمد صلاح اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت ارتفاع سعر نجم ليفربول، محمد صلاح، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 23 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إميل سميث روي (فولهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 13 مليون جنيه إسترليني

موريلو (نوت فورست) 4.6 مليون جنيه إسترليني

لوكاس فابيانسكي (وست هام) 4.1 مليون جنيه إسترليني

ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لويس سينيستيرا (بورنموث) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جون دوران (أستون فيلا) 5.9 مليون جنيه إسترليني

جيمي فاردي (ليستر) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 6.9 مليون جنيه إسترليني

مانويل أكانجي (مانشستر سيتي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

ريكو لويس (مانشستر سيتي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

تايلر ديبلينج (ساوثامبتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني

صامويل أمو أمياو (ساوثامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جيمس ماديسون (توتنهام) 7.5 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

فريزر فورستر (توتنهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني