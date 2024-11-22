محمد زيدان يثير الجدل بالترويج لإحدى شركات المراهنات

كتبت-هند عواد:

أثار محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو ترويجي، لإحدى شركات المراهنات.

ونشرت منصة المراهنات عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ترويجي لمحمد زيدان، وكتبت: ".. فخورة بالإعلان عن شراكتها الجديدة مع أسطورة كرة القدم المصرية، محمد زيدان، احنا متحمسين للترحيب بلاعب ألهم الملايين بأدائه المميز في ملاعب كرة القدم. إنجازاته في كرة القدم العالمية وحبه للعبة بيعكس قيمنا في السعي نحو التفوق والفوز، الأفضل ينضم لنا، والأقوى بيلعبوا جنبنا، انضم لينا النهاردة".

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ويمنع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اللاعبين من الانضمام إلى أنشطة تتعلق بالمراهنات، ففي فبراير 2017، أبرم فيفا اتفاقية مع مؤسسة Sportradar، بهدف تزويده بمجموعة متكاملة من خدمات المراقبة ومنع الاحتيال والمراهنات.

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