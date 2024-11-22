فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب بورنموث قبل الجولة 12 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب بورنموث، إيفانيلسون، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 22 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إيفانيلسون (بورنموث) 6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لم ينخفض سعر أي لاعب اليوم