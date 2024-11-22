كتب - يوسف محمد:

تذخر ملاعب كرة القدم في العالم، بالعديد من النجوم العرب المسلمين، الذين يقدمون مستويات رائعة بشكل مستمر في مختلف الدوريات والمسابقات الأوروبية، ليصبح الأمر اعتيادي وليس غريب.

ولم يقتصر تألق اللاعبين المسلمين في العالم، سواء خلال الفترة الحالية أو قبل ذلك، على اللاعبين المسلمين من الدول العربية أو الإسلامية فقط، بل أن السنوات الماضية شهدت إعلان العديد من اللاعبين والمدربين أيضاً غير المسلمين إسلامهم.

ومن أبرز اللاعبين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي، هو النجم الفرنسي فرانك ريبيري، الذي أعلن إسلامه في عام 2006، بعد أن تزوج من سيدة جزائرية تدعى وهيبة بلهامي وأطلق على نفسه اسم "بلال يوسف محمد".

وكان فرانك ريبيري، أعلن في وقت سابق أن اعتناقه للدين الإسلامي، جعله أفضل في حياته الكروية، بجانب منحه قوة وثقة أكبر في المباريات المختلفة.

بول بوجبا

وفرانك ريبيري نجم فرنسا السابق، لم يكن اللاعب الفرنسي الوحيد الذي اعتنق الدين الإسلامي، حيث قام نجم وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي السابق بول بوجبا، باعتناق الدين الإسلامي في أبريل عام 2016، وقام اللاعب بأداء مناسك العمرة في عام 2017 بعد أقل من عام من دخوله الإسلام.

وقال النجم الفرنسي، في تصريحات سابق له، بأن الدين الإسلامي ساهم في تفتح علقه وتحسين تفكيره وشخصاً أفضل أيضاً.

جورفان فييرا

وبعيداً عن القارة العجوز، فقد أعلن المدير الفني البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك وسموحة في مصر والوداد المغربي أيضاً، عام 1990 اعتناقه الدين الإسلامي، حينما كان مديراً فنياً لفريق الوداد المغربي.

وكشف فييرا في تصريحات سابقة لصحيفة "الجارديان" الإنجليزية، بأنه استمر لمدة 8 سنوات قبل أن يعلن عن اعتناقه الإسلام عام 1990، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بعد دخول الإسلام.

إيريك أبيدال

وفي عام 2007، أعلن الظهير الأيسر للمنتخب الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان السابق إيريك أبيدال، اعتناقه الدين الإسلامي، بعد زواجه من بطلة الجمباز السابقة، صاحبة الأصول الجزائرية "حياة كبير، وغير اسمه بعد ذلك إلى اسم "بلال".

نيكولاس أنيلكا

اعتنق النجم الفرنسي نيكولاس أنيلكا الإسلام في عام 2004، حينما كان يبلغ من العمر 25 عاماً فقط، وأطلق على نفسه اسم بلال، الذي بدأ يفكر في الأمر خلال تواجده في تركيا للانضمام إلى صفوف نادي فناربخشة، وكان يسمع صوت الأذان وهو ما جعله يشعر بحالة كبيرة، من الراحة النفسية.

وبعد ذلك أراد أنيلكا أن يعرف عن الدين الإسلامي وتفسير القرآن الكريم، طلب من أحد مشايخ المسجد أن يفسر له القرآن الكريم وبالفعل بدأ الشيخ معه بتفسير سورة يوسف، واستمر لمدة ثلاثة أشهر يبحث ويدرس القرأن مع الشيخ، بل أن يطلب في النهاية معرفة كيفية الدخول في الإسلام، عرف أن النطق بالشهادتين هي طريقة الدخول في الإسلام وبالفعل نطق الشهادتين وأصبح مسلما مؤمنا بدينه.

وقام أنيلكا بتغيير اسمه إلى بلال، تيمناً ببلال مؤذن الرسول، خاصة وأن الأذان أحد الأسباب الرئيسية في اعتناقه الدين الإسلامي.

بكاري سانيا

وقبل انطلاق بطولة كأس العالم بالبرازيل عام 2014، أعلن النجم الفرنسي بكاري سانيا اعتناق الدين الإسلامي، خلال فترة تواجده داخل فريق مان سيتي الإنجليزي.

ترافيس موتيابا

وداخل الدوري المصري، اعتنق العديد من اللاعبين الأجانب غير المسلمين الإسلام داخل مصر، منهم الأوغندي ترافيس موتيابا، لاعب الزمالك السابق، الذي أعلن اعتناق الإسلام في 9 يوليو 2024.

وكان اللاعب الأوغندي، كشف عبر مصراوي في ذلك الوقت، أن من أقنعه باعتناق الإسلام هو زميله بالفريق محمد أشرف روقا.

فيستون ماييلي

وشهد الدوري المصري، اعتناق لاعب آخر للدين الإسلامي وهو الكونغولي فيستون ماييلي، لاعب فريق بيراميدز، الذي اعتنق الإسلام منذ عدة أشهر.

وعقب إعلان ماييل إسلامه في أغسطس الماضي، أكد مصدر داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب كان اعتنق الإسلام منذ عدة أشهر ولكن دون الإعلان، وأنه كان حريص على أدءا الفروض الإسلامية وصيام شهر رمضان في مارس 2023.

توريك جبرين لاعب الإسماعيلي السابق "طارق جبريل"

وعام 2016، كان شاهداً على إعلان توريك جبرين لاعب الإسماعيلي والمصري البورسعيدي والداخلية السابق، اعتناقه الإسلام في 2016، وقام بتغيير اسمه من توريك جبرين ليصبح طارق جبريل.

أحمد فلكس لاعب الأهلي والزمالك السابق

وكان الغاني أحمد فيلكس أعلن إسلامه، في وقت سابق خلال فترة تواجده في الدوري المصري، كما أكد في أكثر من حوار له أنه دخل الإسلام عن اقتناع شخصي.