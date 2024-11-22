كتب - يوسف محمد:

يحرص دائماً نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على قراءة العديد من الكتب المختلفة.

ونشر النجم المصري اليوم، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يقرأ كتاباً بعنوان، بنشر فصل من كتاب "محاط بالحمقى" وهو الفصل الثالث وكان تحت مسمى "من هم المختلون نفسياً"، للكاتب السويدي توماس إريكسون.

وهذه ليست المرة الأولى الذي يشارك فيها النجم المصري، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صور له وهو يقوم بقراءة مجموعة من الكتب التي يقوم بقراءتها.

في مايو 2024

وكان محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، نشر صورة له وهو يقرأ كتاب "محاط بالحمقى" للمرة الأولى، الذي يكون الهدف منه هو فهم وتحليل الشخصيات لمختلف المواطنين.

وفي بداية العام ذاته، قام محمد صلاح بنشر جزء من صفحة كتاب يقوم بقراءته، وكتب فيها: ""رابعاً، ودي أهم واحدة، كن نفسك، ما تكونش زي ما أي حد عاوز، ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين، ماتفصلش نفسك على مقاس أي حد، اللي عاوزك 37 و39 و42، ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق من خلالك أحلامه الشخصية، ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد له، أو لمشروعه الاستثماري الخاص، ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، إنت نفسك، نفسك وبس".

عام 2018

وفي عام 2018، قام نجم منتخب مصر ونادي ليفربول بنشر صورة له، خلال قرائته أحد الكتب، بعنوان "فن اللامبالاة"، للكاتب الأمريكي مارك مانسون وهذا الكتاب يعرض مفاهيم التنمية البشرية ويقدم العديد من الأساليب التي تساعد الفرد على النجاح وتحقيق الأهداف.

وكشف صلاح خلال ظهوره في معرض الشارقة بالإمارات، أن القراءة شئ رئيسي بالنسبة له، بأنه من المعجبين بكتابات الثنائي مصطفى محمود وإبراهيم الفقي.

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