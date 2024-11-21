14 صورة ترصد ثروة نيمار التي تبلغ 270 مليون جنيه إسترليني

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رغم الخسارة في نصف النهائي.. مكسبان لسيدات مسار في دوري أبطال أفريقيا

كتبت-هند عواد:

يعتبر البرازيلي نيمار جونيور لاعب الهلال السعودي الحالي، من ضمن اللاعبين الذين حققوا ثروة كبرى خلال مسيرتهم الكروية.

وتبلغ ثروة نيمار صاحب الـ32 عاما، 270 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، ويعيش حاليا في قصر بالرياض.

وتضم ثروة نيمار مجموعة عقارات، بينهم منزل بنتهاوس في دبي بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني، وقطعة أرض في ميامي بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني وجزيرة في البرازيل بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني.

دبي 43 مليون جنيه إسترليني

كانت شقة بنتهاوس التي اشتراها نيمار في دبي أغلى عملية شراء أجراها اللاعب حتى الآن، وتبلغ قيمتها 43 مليون جنيه إسترليني

جزيرة برازيلية 7 مليون جنيه إسترليني

أنفق نيمار 7 ملايين جنيه إسترليني على جزيرة خاصة يمتلكها في جنوب غرب ولاية ريو دي جانيرو، وتقع في خليج يضم أكثر من 365 جزيرة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن الصحفي البرازيلي ليو دياس أفاد أن لاعب كرة القدم والمستثمر العقاري المعروف في دبي الشيخ محمد بن غاطي دفع أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني لاستئجار الجزيرة.

ميامي 20 مليون جنيه إسترليني

دفع نيمار 20 مليون جنيه إسترليني مقابل قطعة أرض على شاطئ البحر في ميامي.

مانجاراتيبا 3 ملايين جنيه إسترليني

أنفق نيمار 3 ملايين جنيه إسترليني لشراء فيلا في مانجاراتيبا، التي تقع على بعد ساعة بالسيارة شرق أنجرا دوس ريس على الساحل الأخضر في الإمارات.

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