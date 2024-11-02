انتكاسة أرسنال والسيتي.. نتائج مباريات كل دوريات العالم
كتب - محمد القرش:
شهد اليوم السبت 2 نوفمبر، العديد من المفاجآت في مباريات البطولات الخمسة الكبرى بجانب عدد من الدوريات العربية والأوروبية الأخرى.
وسقط أرسنال في فخ نيوكاسل يونايتد بالخسارة 1-0، بينما تحققت المعجزة بفوز بورنموث على نظيره مانشستر سيتي لأول مرة في التاريخ.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
أرسنال ضد نيوكاسل - (0-1)
بورنموث ضد السيتي - (2-1)
ليفربول ضد برايتون - (2-1)
ليستر سيتي ضد إبسويتش - (1-1)
نوتنجهام ضد وست هام - (3-0)
ساوثامبتون ضد إيفرتون - (1-0)
ولفرهامبتون ضد كريستال - (2-2)
نتائج مباريات الدوري المصري
الإسماعيلي ضد غزل المحلة - (0-0)
الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - (5-2)
نتائج مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ ضد يونيون برلين - (3-0)
فرانكفورت ضد بوخوم - (7-2)
هوفنهايم ضد سانت بولي - (0-2)
فولفسبورج ضد أوجسبورج - (1-1)
هولشتاين كيل ضد هايدنهايم - (1-0)
بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج - (2-1)
نتائج مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان ضد لانس - (1-0)
بريست ضد نيس - (0-1)
نتائج مباريات دوري روشن السعودي
الفتح ضد الفيحاء - (1-1)
التعاون ضد الخلود - (1-1)
الاتفاق ضد القادسية - (0-2)
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
بولونيا ضد ليتشي - (1-0)
يوفنتوس ضد أودينيزي - (2-0)
ميلان ضد مونزا - (1-0)
نتائج مباريات الدوري الإسباني
أوساسونا ضد بلد الوليد - (1-0)
جيرونا ضد ليجانيس - (4-3)
فياريال ضد رايو فاييكانو - تأجلت بسبب الظروف الجوية
ريال مدريد ضد فالنسيا - تأجلت بسبب الظروف الجوية
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