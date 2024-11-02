انتكاسة أرسنال والسيتي.. نتائج مباريات كل دوريات العالم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت 2 نوفمبر، العديد من المفاجآت في مباريات البطولات الخمسة الكبرى بجانب عدد من الدوريات العربية والأوروبية الأخرى.

وسقط أرسنال في فخ نيوكاسل يونايتد بالخسارة 1-0، بينما تحققت المعجزة بفوز بورنموث على نظيره مانشستر سيتي لأول مرة في التاريخ.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد نيوكاسل - (0-1)

بورنموث ضد السيتي - (2-1)

ليفربول ضد برايتون - (2-1)

ليستر سيتي ضد إبسويتش - (1-1)

نوتنجهام ضد وست هام - (3-0)

ساوثامبتون ضد إيفرتون - (1-0)

ولفرهامبتون ضد كريستال - (2-2)

نتائج مباريات الدوري المصري

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - (0-0)

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - (5-2)

نتائج مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد يونيون برلين - (3-0)

فرانكفورت ضد بوخوم - (7-2)

هوفنهايم ضد سانت بولي - (0-2)

فولفسبورج ضد أوجسبورج - (1-1)

هولشتاين كيل ضد هايدنهايم - (1-0)

بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج - (2-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد لانس - (1-0)

بريست ضد نيس - (0-1)

نتائج مباريات دوري روشن السعودي

الفتح ضد الفيحاء - (1-1)

التعاون ضد الخلود - (1-1)

الاتفاق ضد القادسية - (0-2)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا ضد ليتشي - (1-0)

يوفنتوس ضد أودينيزي - (2-0)

ميلان ضد مونزا - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا ضد بلد الوليد - (1-0)

جيرونا ضد ليجانيس - (4-3)

فياريال ضد رايو فاييكانو - تأجلت بسبب الظروف الجوية

ريال مدريد ضد فالنسيا - تأجلت بسبب الظروف الجوية