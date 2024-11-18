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"إصابة نجمه".. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الاتحاد

08:47 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الفلسطيني وسام أبو علي
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 9 صورة
    اللاعب وسام أبو علي
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إصابة مهاجمه المحترف بصفوف الأهلي وسام أبو علي مما سيجعله يغيب عن مواجهة كوريا الجنوبية.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني عند الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء نظيره الكوري الجنوبي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2024.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي عند الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل نظيره الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة قبل المباراة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث بالرصيد ذاته بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف.

المهاجم صاحب الـ 25 عاماً شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري 2024/25 في 7 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر.

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وسام أبو علي الأهلي الأهلي ضد الاتحاد منتخب فلسطين فلسطين وكوريا الجنوبية
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