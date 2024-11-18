"إصابة نجمه".. ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الاتحاد

كاف يُعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي في عام 2024

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إصابة مهاجمه المحترف بصفوف الأهلي وسام أبو علي مما سيجعله يغيب عن مواجهة كوريا الجنوبية.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني عند الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء نظيره الكوري الجنوبي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2024.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي عند الثامنة مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر المقبل نظيره الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة قبل المباراة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث بالرصيد ذاته بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف.

المهاجم صاحب الـ 25 عاماً شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري 2024/25 في 7 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر.

اقرأ أيضًا:

"النيران اشتعلت بدفاية كهربائية".. تطورات حريق محمد طارق عضو مجلس الزمالك

موعد سفر الأهلي إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال