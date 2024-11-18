ملف رياضة مصراوي.. حريق منزل عضو مجلس الزمالك.. تصريحات صلاح عن مرموش.. وتطورات صُلح الشحات مع الشيبي

ماذا قال صلاح عن عمر مرموش؟ (فيديو)

35صورة من مران المنتخب الوطني اليوم قبل مواجهة بوتسوانا في تصفيات

"بينهم ثنائي في دوري عربي".. 4 لاعبين في منتخب إسرائيل من أصول فلسطينية

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها حريق منزل عضو مجلس الزمالك، وتصريحات صلاح عن مرموش، وتطورات صُلح الشحات مع الشيبي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الأحد:

محامي حسين الشحات يكشف ما يتبقى للصلح النهائي مع محمد الشيبي

كشف أشرف عبد العزيز محامي لاعب الأهلي حسين الشحات ماتبقى ليتم التصالح من جانبهم بصورة نهائية مع المحترف المغربي بصفوف بيراميدز محمد الشيبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المدير الرياضي لفرانكفورت: 40 مليون يورو ليست كافية لرحيل مرموش

قال المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ماركوس كروش، إن مبلغ 40 مليون يورو ليس كافياً ليرحل النجم المصري بصفوفهم عمر مرموش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يا ابني بس".. موقف طريف بين صلاح وأحد الجماهير في معرض الشارقة (فيديو)

شهدت الندوة التي يحضرها صلاح في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 43، موقف طريف مع أحد الجماهير الحاضرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مقارنته بي لن تفيده".. صلاح يتحدث عن نجاح مرموش في أوروبا (فيديو)

تحدث لاعب ليفربول، محمد صلاح، عن نجاح عمر مرموش في أوروبا ومقارنته به خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نشوب حريق في منزل عضو مجلس نادي الزمالك

أعلنت القناة الرسمية لقناة الزمالك عن نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة النادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أحدهما لعب لمنتخب فلسطين وآخر لإسرائيل.. حكاية شقيقين من أصول فلسطينية (صور)

شهدت مباراة فرنسا أمام الكيان الصهيوني، يوم الخميس الماضي في دوري الأمم الأوروبية، العديد من الأحداث الصعبة ومنها حدوث اشتباكات قوية بين عدد من الجماهير التي تواجدت لمشاهدة المباراة، بالإضافة إلى رفض عدد كبير من الجماهير الفرنسية حضور المباراة، اعتراضاً على إقامته من الأساس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب برينتفورد يعلن تسلمه الباسبور المصري (صور)

أعلن لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي تحت 17 عاما، ريان أمير، تسلمه الباسبور المصري رسميا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بينهم ثنائي في دوري عربي".. 4 لاعبين في منتخب إسرائيل من أصول فلسطينية

في الوقت الذي كان فيه مئات من المشجعين العرب في فرنسا وهولندا، يحتجون على إقامة مباريات للفرق والمنتخبات الإسرائيلية بشكل طبيعي، اعتراضاً منهم على ما يحدث في فلسطين ولبنان، كان هناك عدد من اللاعبين أصحاب الأصول العربية، يتضامون مع الكيان الصهيوني، من خلال ظهورهم ومشاركتهم مع منتخب الكيان الصهيوني في البطولات المختلفة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا