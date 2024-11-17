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ماذا قال صلاح عن عمر مرموش؟ (فيديو)

08:56 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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    صلاح (1)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    صلاح
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    صلاح
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    صلاح في معرض الشارقة للكتاب (5)
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    صلاح في معرض الشارقة الدولي
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    عمر مرموش
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    صلاح في معرض الشارقة للكتاب (1)
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كتب - محمد القرش:

تطرق النجم المصري، محمد صلاح، الحديث عن مواطنه عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت وتألقه في أوروبا خلال الفترة الماضية ومقارنته به.

وقال صلاح عن مرموش: "إنه لاعب أكثر من رائع ولديه إمكانيات كبيرة، ويُفيد ناديه ومنتخب مصر".

وأضاف: "يجب أن لا تتم مقارنته بأي لاعب آخر، تحديدا إن كان هذا اللاعب سبق وحقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية".

وواصل: " كل هذه المقارنات يمكنها أن تضع ضغطا كبيرا على اللاعب ولن تفيده أبدا".

واختتم: "من الأفضل أن نبتعد عن فكرة المقارنات حتى تسير حياة مرموش بشكل أفضل، ويجب علينا أن نتركه يعيش تجربته الخاصة ويستمتع بها دون أي ضغوط".

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مرموش صلاح فرانكفورت ليفربول منتخب مصر
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