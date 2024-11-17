ماذا قال صلاح عن عمر مرموش؟ (فيديو)
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
كتب - محمد القرش:
تطرق النجم المصري، محمد صلاح، الحديث عن مواطنه عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت وتألقه في أوروبا خلال الفترة الماضية ومقارنته به.
وقال صلاح عن مرموش: "إنه لاعب أكثر من رائع ولديه إمكانيات كبيرة، ويُفيد ناديه ومنتخب مصر".
وأضاف: "يجب أن لا تتم مقارنته بأي لاعب آخر، تحديدا إن كان هذا اللاعب سبق وحقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية".
وواصل: " كل هذه المقارنات يمكنها أن تضع ضغطا كبيرا على اللاعب ولن تفيده أبدا".
واختتم: "من الأفضل أن نبتعد عن فكرة المقارنات حتى تسير حياة مرموش بشكل أفضل، ويجب علينا أن نتركه يعيش تجربته الخاصة ويستمتع بها دون أي ضغوط".
#فيديو | ماذا قال #محمد_صلاح عن مواطنه #عمر_مرموش المتألق في الدوري الألماني وهل يمكن أن يكرر تجربته؟ #صحيفة_الخليج#الخليج_الرياضي pic.twitter.com/vvnChbKVM1
— الخليج الرياضي (@AlkhaleejSport) November 17, 2024
اقرأ أيضًا:
كيف تغيرت عقلية صلاح بعد تجربة تشيلسي "الفاشلة".. اللاعب يُجيب
فيديو قد يعجبك: