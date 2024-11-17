"يا ابني بس".. موقف طريف بين صلاح وأحد الجماهير في معرض الشارقة (فيديو)

"مقارنته بي لن تفيده".. صلاح يتحدث عن نجاح مرموش في أوروبا (فيديو)

صلاح يتحدث عن زملائه في المقاولون العرب والكاتب المُلهم له (فيديو)

كتب - محمد القرش:

شهدت الندوة التي يحضرها صلاح في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 43، موقف طريف مع أحد الجماهير الحاضرة.

وأثناء حديث صلاح عن أبرز مؤلفي الكتب التي قرأها، نادى عليه أحد محبيه، ليرد صلاح مازحا: "يا ابني بس، أنا جاي اتكلم كلمتين".

وشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب حضور تاريخي غير مسبوق اليوم الأحد، حيث يتحدث صلاح عن رحلته في الوصول للعالمية وعلاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

فكاهي من محمد صلاح على أحد الجماهير أثناء القاء كلمته



يا ابني بس .. أنا جي اتكلم كلمتين 😅



لقطة عفوية من محمد صلاح مع احد الحضور#محمد_صلاح pic.twitter.com/ejhiS7y0dx — Sport 4 All News 🇦🇪 (@Sport_4All) November 17, 2024

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