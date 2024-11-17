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"يا ابني بس".. موقف طريف بين صلاح وأحد الجماهير في معرض الشارقة (فيديو)

06:56 م الأحد 17 نوفمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

شهدت الندوة التي يحضرها صلاح في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 43، موقف طريف مع أحد الجماهير الحاضرة.

وأثناء حديث صلاح عن أبرز مؤلفي الكتب التي قرأها، نادى عليه أحد محبيه، ليرد صلاح مازحا: "يا ابني بس، أنا جاي اتكلم كلمتين".

وشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب حضور تاريخي غير مسبوق اليوم الأحد، حيث يتحدث صلاح عن رحلته في الوصول للعالمية وعلاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

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