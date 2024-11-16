فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت ارتفاع سعر لاعب ليفربول، إبراهيما كوناتي، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 16 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

إبراهيما كوناتي (ليفربول) 5.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دومينيك كالفيرت لوين (إيفرتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

جيك أوبراين (إيفرتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني