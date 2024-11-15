فترة التوقف الدولي.. أبرز المباريات التي يشارك فيها نجوم الدوري الإنجليزي

راموس يصر على الانضمام إلى مدريد.. والنادي يرد

كتب - محمد القرش:

يشارك لاعبون من جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين في المباريات الدولية خلال فترة التوقف الجارية.

وفي أوروبا، تشارك المنتخبات في الجولة الأخيرة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفاز المنتخب الإنجليزي على نظيره اليوناني بفضل ثنائي الدوري الإنجليزي كورتيس جونس وأولي واتكينز، قبل العودة إلى استاد ويمبلي يوم الأحد لاستضافة منتخب جمهورية أيرلندا الذي يضم ثمانية لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك حارس مرمى ليفربول كاويمين كيليهر.

وستكون هذه المباريات الأخيرة لمنتخب إنجلترا تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي قبل أن يتولى توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي المسؤولية في يناير.

وتفوق منتخب إيطاليا (ساندرو تونالي وديستني أودوجي) على نظيره البلجيكي (أمادو أونانا ولياندرو تروسارد) بهدف نظيف أمس الخميس، قبل أن يتلاقى الدنمارك وإسبانيا اليوم الجمعة.

وفي أمريكا الجنوبية، تستمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 حيث يتنافس زميلان في فريق ليفربول على مقعد في الولايات المتحدة والمكسيك بعد عامين.

ويسافر لويس دياز وكولومبيا لمواجهة زميله في النادي داروين نونيز وأوروجواي فجر السبت، حيث تتطلع الدولتان اللتان تحتلان المركزين الثاني والرابع إلى تعزيز مكانهما داخل المراكز الستة الأولى في التصفيات.

وخسر المنتخب الأرجنتيني متصدر المجموعة وحامل لقب كأس العالم، والذي يضم في تشكيلته سبعة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام باراجواي بهدف نظيف.

وسافر منتخب البرازيل الذي يضم برونو جيماريش وجابرييل ومارتينيلي وسافينيو إلى فنزويلا بهدف توسيع الفارق الذي يبلغ نقطة واحدة مع أوروجواي صاحب المركز الرابع.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على الكويت بمشاركة وتسجيل سون هيونج مين، بجانب مباراة اليابان (كاورو ميتوما) ضد إندونيسيا التي تقام اليوم الجمعة.

وسجل مهاجم نوتنجهام فورست، كريس وود، هدفين في فوز نيوزيلندا على فانواتو بنتيجة 8-1، قبل أن يلاقي منتخب ساموا يوم الاثنين.

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