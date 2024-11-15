مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

3 1
14:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

11 0
14:30
الجونة

الجونة

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

جميع المباريات

إعلان

فترة التوقف الدولي.. أبرز المباريات التي يشارك فيها نجوم الدوري الإنجليزي

02:39 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    كاورو ميتوما لاعب برايتون
  • عرض 18 صورة
    تونالي
  • عرض 18 صورة
    تونالي بقميص نيوكاسل لموسم 2025
  • عرض 18 صورة
    محمد صلاح وأولي واتكينز
  • عرض 18 صورة
    أولي واتكينز لاعب أستون فيلا
  • عرض 18 صورة
    أولي واتكينز لاعب أستون فيلا
  • عرض 18 صورة
    ديستيني أودوجي لاعب توتنهام
  • عرض 18 صورة
    ديستني أودوجي لاعب توتنهام هوتسبير
  • عرض 18 صورة
    لويس دياز لاعب ليفربول
  • عرض 18 صورة
    لويس دياز لاعب ليفربول
  • عرض 18 صورة
    لويس دياز لاعب كولومبيا
  • عرض 18 صورة
    تروسارد
  • عرض 18 صورة
    تروسارد لاعب فريق أرسنال
  • عرض 18 صورة
    سافينيو
  • عرض 18 صورة
    البرازيلي سافينيو
  • عرض 18 صورة
    جابرييل مارتينللي نجم أرسنال
  • عرض 18 صورة
    جابرييل وويليام ساليبا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يشارك لاعبون من جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين في المباريات الدولية خلال فترة التوقف الجارية.

وفي أوروبا، تشارك المنتخبات في الجولة الأخيرة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفاز المنتخب الإنجليزي على نظيره اليوناني بفضل ثنائي الدوري الإنجليزي كورتيس جونس وأولي واتكينز، قبل العودة إلى استاد ويمبلي يوم الأحد لاستضافة منتخب جمهورية أيرلندا الذي يضم ثمانية لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك حارس مرمى ليفربول كاويمين كيليهر.

وستكون هذه المباريات الأخيرة لمنتخب إنجلترا تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي قبل أن يتولى توماس توخيل المدير الفني السابق لتشيلسي المسؤولية في يناير.

وتفوق منتخب إيطاليا (ساندرو تونالي وديستني أودوجي) على نظيره البلجيكي (أمادو أونانا ولياندرو تروسارد) بهدف نظيف أمس الخميس، قبل أن يتلاقى الدنمارك وإسبانيا اليوم الجمعة.

وفي أمريكا الجنوبية، تستمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 حيث يتنافس زميلان في فريق ليفربول على مقعد في الولايات المتحدة والمكسيك بعد عامين.

ويسافر لويس دياز وكولومبيا لمواجهة زميله في النادي داروين نونيز وأوروجواي فجر السبت، حيث تتطلع الدولتان اللتان تحتلان المركزين الثاني والرابع إلى تعزيز مكانهما داخل المراكز الستة الأولى في التصفيات.

وخسر المنتخب الأرجنتيني متصدر المجموعة وحامل لقب كأس العالم، والذي يضم في تشكيلته سبعة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام باراجواي بهدف نظيف.

وسافر منتخب البرازيل الذي يضم برونو جيماريش وجابرييل ومارتينيلي وسافينيو إلى فنزويلا بهدف توسيع الفارق الذي يبلغ نقطة واحدة مع أوروجواي صاحب المركز الرابع.

وفاز منتخب كوريا الجنوبية على الكويت بمشاركة وتسجيل سون هيونج مين، بجانب مباراة اليابان (كاورو ميتوما) ضد إندونيسيا التي تقام اليوم الجمعة.

وسجل مهاجم نوتنجهام فورست، كريس وود، هدفين في فوز نيوزيلندا على فانواتو بنتيجة 8-1، قبل أن يلاقي منتخب ساموا يوم الاثنين.

اقرأ أيضًا:

عمر مرموش: "والدي رفض لعبي لكرة القدم.. ولم أكن أفضل طالب"

الأهلي يدرس عودة لاعبه المُعار.. ما التفاصيل؟

الدوري الإنجليزي إنجلترا دوري أمم أوروبا الأرجنتين إيطاليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فتح رشاشات المياة.. موقف طريف في مباراة البرازيل وفنزويلا وغضب فينيسيوس (فيديو)

إعلان

إعلان