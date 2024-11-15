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راموس يصر على الانضمام إلى مدريد.. والنادي يرد

01:00 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
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  • عرض 12 صورة
    سيرجو راموس لاعب ريال مدريد السابق 1
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    سيرجو راموس لاعب ريال مدريد السابق
  • عرض 12 صورة
    سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق_4
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    سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق 4_3
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    سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق 1_2
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    سيرجيو راموس لاعب رايال مدريد السابق_1
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    سيرجيو راموس
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    سيرجيو راموس
  • عرض 12 صورة
    سيرخيو راموس لاعب إشبيلية
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    سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الإسباني
  • عرض 12 صورة
    سيرجيو راموس
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كتب - محمد القرش:

انتشرت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى رغبة راموس في الانضمام إلى ريال مدريد لتعويض إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو.

ووفقا للصحفي الايطالي الشهير، فابريزيو رومانو، فإن راموس يصر على الانضمام إلى ريال مدريد وينتظر عرضا رسميا من إدارة الفريق الملكي.

وأوضح رومانو أن ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع المدافع الإسباني ولا توجد إتصالات بين الطرفين حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المدافع البرازيلي تعرض للإصابة في مباراة فوز ريال مدريد على أوساسونا، ضمن مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

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