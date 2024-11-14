منتخب إيطاليا يفوز بلجيكا في دوري أمم أوروبا

فاز منتخب إيطاليا 1 / صفر على مضيفه منتخب بلجيكا، فيما تعادل المنتخب الفرنسي بدون أهداف مع ضيفه منتخب إسرائيل، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة القارية.

وواصل منتخب إيطاليا صدارته الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فرنسا، ليصعدا سويا لدور الثمانية، التي تجرى فعالياته في مارس المقبل.

في المقابل، توقف رصيد منتخب بلجيكا عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل المنتخب الإسرائيلي قابعا في قاع الترتيب بعدما حصل على أول نقطة في مشواره بالمجموعة.

وعلى ملعب (الملك بودوان) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تقمص ساندرو تونالي دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف المنتخب الإيطالي الوحيد في الدقيقة 11، محرزا هدفا الدولي الأول في مشواره مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة في المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي إيطاليا مع ضيفتها فرنسا، في حين تلعب إسرائيل مع ضيفتها بلجيكا.