مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

- -
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

منتخب إيطاليا يفوز بلجيكا في دوري أمم أوروبا

11:58 م الخميس 14 نوفمبر 2024

منتخب إيطاليا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاز منتخب إيطاليا 1 / صفر على مضيفه منتخب بلجيكا، فيما تعادل المنتخب الفرنسي بدون أهداف مع ضيفه منتخب إسرائيل، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة القارية.

وواصل منتخب إيطاليا صدارته الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فرنسا، ليصعدا سويا لدور الثمانية، التي تجرى فعالياته في مارس المقبل.

في المقابل، توقف رصيد منتخب بلجيكا عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل المنتخب الإسرائيلي قابعا في قاع الترتيب بعدما حصل على أول نقطة في مشواره بالمجموعة.

وعلى ملعب (الملك بودوان) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تقمص ساندرو تونالي دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف المنتخب الإيطالي الوحيد في الدقيقة 11، محرزا هدفا الدولي الأول في مشواره مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة في المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي إيطاليا مع ضيفتها فرنسا، في حين تلعب إسرائيل مع ضيفتها بلجيكا.

بلجيكا ضد إيطاليا دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 دوري أمم أوروبا منتخب فرنسا منتخب إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلة والمنتخب في البطولات الأوروبية (صور)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو