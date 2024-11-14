"مفاجأة جماهيرية".. 5 صور من ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في

كتب- وائل توفيق:

يواجه منتخب فرنسا نظيره الإسرائيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على ملعب فرنسا في باريس.

لن يشارك المهاجم والقائد كيليان مبابي في المباراة بعد عدم ضمه إلى القائمة المكونة من 23 لاعباً والتي أعلنها المدرب ديدييه ديشامب.

ولعب مبابي آخر مباراة له مع منتخب فرنسا في مباراة دوري الأمم الأوروبية ضد بلجيكا الشهر الماضي، والتي انتهت بفوز فريقه 2-0.

وقال المدرب الفرنسي: "لقد أجريت مناقشات مع كيليان واتخذت قراري. الأمر أفضل بهذه الطريقة، أراد مبابي القدوم معنا، وليس بسبب أي مشكلة أخرى".

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطة واحدة خلف إيطاليا وخمس نقاط أمام بلجيكا.

وتحتل إسرائيل المركز الأخير في ترتيب الفرق الأربعة دون أي نقطة.