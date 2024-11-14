اشتباكات داخل ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

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"مفاجأة جماهيرية".. 5 صور من ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم

كتب - يوسف محمد:

قامت جماهير الكيان الصهيوني بالاعتداء، على أحد جماهير المنتخب الفرنسي داخل أرضية ملعب "بارك دو فرانس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لملعب " فرانس دو بارك" بفرنسا، خلال اشتباكات داخل الملعب، وقيام الجماهير الإسرائيلية بالاعتداء على مشجع فرنسي داخل الملعب.

وتأتي مباراة منتخب إسرائيل أمام منتخب فرنسا، بعد الأحداث التي أقيمت في هولندا الأسبوع الماضي، خلال مباراة مكابي تل أبيب أمام نظيره أيندهوفن الهولندي.

🚨🚨🚨فرنسي من الملعب: "جماهير لكيان الاحتلال قاموا بالاعتداء على فرنسي، أو عدد من الفرنسيين.. بعضهم على الأرض" 🇫🇷@MlyYousef

pic.twitter.com/oep5mzsMNC — عمرو (@bt3) November 14, 2024

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