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اشتباكات داخل ملعب مباراة فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

10:54 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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  • عرض 11 صورة
    فرنسا والكيان الصهيوني
  • عرض 11 صورة
    ملعب منتخب فرنسا
  • عرض 11 صورة
    مباراة فرنسا والكيان الصهويني
  • عرض 11 صورة
    ملعب فرنسا
  • عرض 11 صورة
    فرنسا وإسرائيل
  • عرض 11 صورة
    إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة فرنسا وإسرائيل
  • عرض 11 صورة
    صور مشادات داخل الاستاد
  • عرض 11 صورة
    شتباكات في ملعب فرنسا وإسرائيل
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    مشادة داخل ملعب بارك دي فرانس
  • عرض 11 صورة
    مشادة في الملعب
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كتب - يوسف محمد:

قامت جماهير الكيان الصهيوني بالاعتداء، على أحد جماهير المنتخب الفرنسي داخل أرضية ملعب "بارك دو فرانس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لملعب " فرانس دو بارك" بفرنسا، خلال اشتباكات داخل الملعب، وقيام الجماهير الإسرائيلية بالاعتداء على مشجع فرنسي داخل الملعب.

وتأتي مباراة منتخب إسرائيل أمام منتخب فرنسا، بعد الأحداث التي أقيمت في هولندا الأسبوع الماضي، خلال مباراة مكابي تل أبيب أمام نظيره أيندهوفن الهولندي.

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