"لماذا غيرت رأيي؟".. محمد صلاح يكشف كواليس تسجيله في نهائي دوري الأبطال

كتبت-هند عواد:

كشف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كواليس جديدة في تسجيله لركلة الجزاء الشهيرة، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج Reds Roundtable بقناة ناديه: "قبل نهائي دوري الأبطال أوروبا 2019، تدربت طوال الأسبوع على تسديد ركلات الجزاء في زاوية معينة، وفي المباراة ركضت وقبل أن أسدد غيرت رأيي وشعرت بالاستياء وقتها، ينتابني هذا الشعور في كل مرة أرى فيها اللقطة، أقول لنفسي (لماذا غيرت رأيي؟)".

وأضاف: "لأنك في بعض الأحيان عندما تتخذ قرارا وتتدرب جيدا، وتفشل، لا تشعر بالاستياء حيال ذلك. تقول لنفسك لقد فعلت كل ما بوسعي ولم يحالفني الحظ، لكن عندما تغير رأيك في نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون الأمر بمثابة ضغط كبير، لكي أكون منصفا، لقد تمكنت من الحفاظ على هدوئي وقلت، (فقط سدد الكرة داخل المرمى وهذا كل شيء)".