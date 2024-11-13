"تصفيات أفريقيا".. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات أبرزها تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

تصفيات أمم أفريقيا:

نامبيا ضد الكاميرون.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

ليبيريا ضد توجو.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

تشاد ضد سيراليون.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري المصري للسيدات:

الاتحاد السكندري ضد زد.. الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.