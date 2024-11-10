"بعد تألقه أمام شتوتجارت".. تريزيجيه يوجه رسالة خاصة إلى عمر مرموش

كتبت - نهى خورشيد

وجه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الريان القطري، رسالة خاصة إلى عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لجدول هدافي الدوري الألماني والذي يتصدره مرموش متساوياً مع النجم الإنجليزي هاري كين معلقاً:" ما شاءالله ربنا يحميك يارب".

والجديد بالذكر أن مرموش نجح في تسجيل هدف آينتراخت الثالث في شباك شتوتجارت اليوم، وذلك من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.